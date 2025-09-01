

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Mentre il governo continua le ferie nella sua realtà parallela, beandosi di statistiche sul numero degli occupati di cui neppure comprende il senso, le famiglie italiane, dopo aver dovuto in molti casi rinunciare alle vacanze, affrontano la ripresa in una situazione in cui anche i diritti sociali più essenziali sono sempre meno garantiti. Oltre alla sanità, anche il diritto allo studio è sempre più a rischio, come testimoniano le spese esorbitanti da affrontare per i libri di testo, a partire già dalle scuole medie". Così in una nota Alfredo D'Attorre, responsabile Università e Ricerca nella segreteria nazionale del Pd.

"Invece di parlare solo di aiuti alle scuole private e di favori alle università telematiche private, la Meloni ascolti una volta tanto la voce del Paese reale e prenda in considerazione le proposte che il Pd ha presentato per la gratuità dei libri di testo e del trasporto locale per gli studenti".

