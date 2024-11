Roma, 7 nov (Adnkronos) - "Esprimo piena solidarietà al Professor Cristian Raimo che oggi ha subito dal Ministro Valditara, una sospensione di 3 mesi e decurtazione dello stipendio del 50%, per aver espresso una sua opinione fuori dal contesto scolastico: l’ennesimo atto censorio da parte di chi non tollera alcuna forma di dissenso". Lo dice il portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

"Quello che sta accadendo in questo Paese è ormai inaccettabile: ci troviamo di fronte a esponenti di governo che si sentono autorizzati a dire tutto il contrario di tutto, sdoganando anche offese nei confronti di avversari politici e giornalisti, tutto ciò è inaccettabile. Il clima che si sta creando nel nostro Paese pone un problema serio per la qualità della nostra democrazia", aggiunge.