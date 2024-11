Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "La sospensione per tre mesi di Christian Raimo e la decurtazione del 50% dello stipendio, solo per aver criticato il ministro Valditara, è un fatto grave che conferma la deriva del Governo Meloni, che non accetta il dissenso e la libertà di opinione". Lo dice Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd.

"Come è possibile che il ministero proceda in questa direzione nei confronti di un proprio dipendente? Come è possibile che un docente, nel 2024, non possa esprimere il proprio parere al di fuori del contesto scolastico? Questa ennesima vicenda è un ulteriore precedente molto grave. Ha il sapore di una purga, quella che usavano in un altro ventennio nei confronti dei dissidenti”, aggiunge Bonafoni.