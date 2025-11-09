

Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Salgono a tre i morti dell'incidente stradale che oggi domenica 9 novembre a Stezzano, sulla tangenziale sud di Bergamo, ha coinvolto due autovetture e un furgoncino. Lo scontro si è verificato poco dopo le 7 lungo la SS 470, al chilometro 13+100.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri una Mercedes che stava procedendo in direzione di Seriate ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una Citroen Berlingo che stava andando a Curno e coinvolgendo una terza autovettura che procedeva come la Mercedes in direzione di Seriate.

Sulla Mercedes è morto il conducente di 23 anni, Clinton Sala di Melzo, e il passeggero rimasto in un primo momento ferito e trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII poi deceduto, Denis Cannata, classe 2003 di Lodi.

Sulla Citroen Berlingo è morto Oscar Angioletti, del 1963, mentre è stato ferito Giuseppe Angioletti, trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII. Sulla terza autovettura coinvolta a bordo viaggiavano due donne che non hanno riportato ferite.

Per consentire le complesse operazioni di soccorso, l'estrazione dei feriti e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico e i carabinieri hanno proceduto ai rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

