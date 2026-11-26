

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "L’intelligenza artificiale rappresenta un vantaggio competitivo, per le nostre imprese, per tutto quello che è il tessuto imprenditoriale italiano, una leva strategica per essere competitivi all’estero. Come Simest, che fa parte del Gruppo Cassa depositi e prestiti cerchiamo di supportare sicuramente finanziariamente le imprese italiane all’estero, ma ci poniamo anche come partner istituzionale. Il nostro primo obiettivo è che le imprese arrivino e che i progetti di espansione abbiano successo. Stiamo quindi contribuendo in modo concreto a supportare le Pmi ad adottare l’intelligenza artificiale: non solo usarla, ma proprio adottarla all’interno dei propri processi produttivi e organizzativi". Lo ha detto Flavia Sciannandrone, Head of Ict Simest, oggi, a Roma, all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’, quarto appuntamento con Adnkronos Q&A dedicato all’intelligenza artificiale.

"Lavoriamo su due direttrici - ha spiegato Sciannandrone - La prima è finanziariamente. Già da tempo è attivo un prodotto di transizione digitale che supporta le imprese a evolversi a livello di digitalizzazione, ma dal 21 settembre è stato proprio stanziato un plafond dedicato alle spese sull’intelligenza artificiale. Per spese per l’intelligenza artificiale intendiamo non solo l’acquisto di soluzioni Ai ma anche tutto quello che a un’organizzazione serve per investire in intelligenza artificiale: competenze, security, adeguamento alle normative, perché la rivoluzione diciamo è trasversale, non è solo tecnologica".

"Supportiamo però anche le competenze, fondamentale anche per tutte le nostre realtà. Giusto due settimane fa, abbiamo chiuso un camp sull’intelligenza artificiale presso le sedi di H-Farm che ha coinvolto proprio 25 Pmi che sono state 5 giorni con noi a sperimentare per portarsi a casa delle modalità concrete per iniziare a utilizzare l’intelligenza artificiale all’interno dei propri processi ed essere quindi competitive quando si presentano all’estero", ha concluso.

