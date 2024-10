Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno triste per lo sci e per lo sport. Il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Matilde Lorenzi, una campionessa che perde tragicamente la vita in giovane età. Mi stringo al dolore dei suoi familiari e del gruppo sportivo dell’Esercito a cui esprimo tutta la mia vicinanza". Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Sport a palazzo Madama.