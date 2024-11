Levi, 16 nov. (Adnkronos) - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom femminile di Levi dopo aver dominato la gara in mezzo alla nebbia e sotto una leggera nevicata. La campionessa americana dopo aver chiuso in testa la prima manche ha concluso la seconda con il tempo complessivo di 1.47.20 davanti all'austriaca Katharina Liensberger a +79 e alla tedesca Lena Duerr a +83. Per la Shiffrin è l'ottava vittoria a Levi in carriera, la 61 in slalom e la 98esima vittoria in coppa del mondo. Con quello di oggi sono 153 podi in coppa del mondo a -3 da Stanmark, con 83 vittorie complessive tra slalom e gigante. La prima azzurra è Martina Peterlini che chiude il 17esima posizione.