Sci: Cdm, Franzoni vince SuperG di Wengen
16 gennaio, 2026 • 13:53
Wengen, 16 gen. (Adnkronos) - Giovanni Franzoni trionfa nel superG di Wengen, sulla pista che tre anni fa l’aveva visto infortunarsi. Grande prova per il ventiquattrenne bresciano di Manerba sul Garda che centra la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Quattro settimane dopo aver debuttato sul podio in Val Gardena, Franzoni si prende così la posta piena, regalando all’Italia il primo sorriso nel SuperG di Wengen. L’acuto di Giovanni rappresenta la prima vittoria stagionale per l’Italia dello sci alpino maschile.