

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Grazie al lavoro paziente con le altre opposizioni, siamo riusciti a chiudere la stessa alleanza progressista in tutte le regioni che andranno al voto, non succedeva da anni. Dico a Meloni: abituatevi, non vi faremo più il favore di dividerci. Vinceremo, prima alle regionali e poi alle elezioni politiche". Così Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. Circa 2000 le persone che hanno seguito l'intervento conclusivo della segretaria del Pd. "Sono convinta che noi ce la faremo, che costruiremo l'alleanza progressista che batterà la destra alle prossime politiche", ha sottolineato.

"Ora che abbiamo unito le stesse forze nelle stessa coalizione", dobbiamo sapere che "questo non basta. Ora vinciamo le regionali ma poi dobbiamo unire le nostre forze a quanto si muove nella società, solo con loro potremo irrobustire il nostro progetto per l'Italia. Mettiamoci al lavoro. Celebriamo gli 80 anni delle feste dell'Unità non come un punto di arrivo ma di partenza", ha detto quindi rivolgendosi agli alleati.

"Andiamo a vincere queste regionali. E poi dico alle altre forze della coalizione. Andiamo a vincere e poi continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti. Unità e coerenza progetto. Diamoci il tempo giusto per farlo maturare. Non facciamo l'errore di arrivare all'ultimo perchè sarebbe tardi. Abbiamo una buona base da cui partire. Non perdiamo tempo in competizione tra di noi. Noi dobbiamo vincere riaccendendo la speranza degli italiani, parlando di quello che vogliamo fare e così sono certa che possiamo lavorare per vincere le prossime politiche".

"Serve un piano per tornare a crescere e noi faremo le nostre proposte in vista della prossima manovra. Siamo stufi della retorica del governo sulla famiglia quando fanno il contrario tagliando la sanità, la scuola, aumentando la precarietà. Noi pensiamo che un altro modello di sviluppo sia possibile. Noi accanto a ogni critica, mettiamo una proposta. Il governo ascolti", ha detto ancora Schlein.

"Lo scorso anno abbiamo portato da questa festa le nostre cinque priorità che interessano la vita concreta delle persone. Su ciascuna di queste priorità abbiamo fatto iniziative nel partito e in Parlamento. Vi preannuncio che stiamo preparando un grande appuntamento nazionale a novembre con le sindache e i sindaci" su queste priorità. "La prima è la difesa della sanità pubblica".

"La destra si nutre di un nemico al giorno" cerca sempre "un capro espiatorio perché se qualcosa non va, mai che sia colpa loro. Mai che si assumano una responsabilità, loro che sono al governo da tre anni", ha affermato Schlein.

"Anche oggi da qui torniamo a dire che dobbiamo fermare i crimini di Netanyahu. Sono crimini contro l'umanità e l'Italia non può essere complice di questi crimini", ha ribadito. E suller riforme: "Siamo di fronte a una sfida epocale. Continueremo a vigilare e a contrastare l'autonomia differenziata e il premierato che vuole indebolire il Parlamento e i poteri del presidente della Repubblica. Continueremo a contrastare anche questa riforma della giustizia che vuole solo indebolire il potere giudiziario. La destra lo ha sempre fatto, vive pesi e contrappesi come lacci e lacciuoli. La democrazia non è delega in bianco data ogni 5 anni al momento del voto".

