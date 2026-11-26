

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "I talenti della transizione digitale sono i nostri figli, quelli che oggi si affacciano al mondo del lavoro: se non ci occupiamo di loro adesso, domani avremo delle grosse difficoltà: ce le abbiamo già, purtroppo. Se hanno bisogno di formazione i professionisti di altissimo livello, figuriamoci se non hanno bisogno di formazione i genitori e i nostri figli. Attualmente, quando un ragazzo, un bambino, si affaccia al mondo dei social non abbiamo ancora una legge che porti i gestori del digitale, dei social e di tutto quanto il mondo del web alle proprie responsabilità. Grazie anche ai mezzi di intelligenza artificiale profilano i nostri figli. Non chiedono l’età e quindi uno di otto, nove anni può dire di averne sedici, diciotto: nessuno controlla, quando poi in realtà sanno perfettamente l’età che hanno, perché profilano i messaggi, li rimandano ben indirizzati e fanno in modo che venga creata una dipendenza". Così Elisabetta Scala, vicepresidente Moige, intervenendo all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

"Abbiamo attuato una class action, la prima in Europa contro Meta e TikTok - continua Scala - Abbiamo iniziato a gennaio scorso le udienze. A novembre ci dovevano far sapere i risultati, invece ci hanno rinviato a gennaio perché i giudici aspettano che esca una legge in Italia, che in questo momento è in Parlamento. Noi chiediamo semplicemente che ci sia una verifica reale dell’età: non possiamo essere solo noi a farlo. Come fa un genitore a controllare tutto? È impossibile. E invece vorrebbero che dai 13, 16 anni fossimo noi genitori gli unici responsabili. Chiediamo quindi responsabilità da parte delle piattaforme e sistemi di riconoscimento dell’età, eliminazione dei sistemi che creano dipendenza e chiediamo una sorta di bugiardino, cioè chiare indicazioni per i genitori dei rischi in modo tale che possiamo essere più consapevoli. Qualunque sia la nostra formazione culturale e tecnologica".

