

Sassuolo, 9 nov. (Adnkronos) - L’U.S. Sassuolo Calcio ha annunciato ufficialmente "di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi". "La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro", spiega il club neroverde. Si conclude così l'avventura cominciata soltanto pochi mesi fa e precipitata nelle ultime settimane dopo una serie di risultati negativi, ultimo il ko all'Olimpico con la Roma. Ora il Sassuolo, complice anche la sosta per le Nazionali, deciderà a chi affidare la panchina. Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella sono i primi nomi emersi per la successione.

