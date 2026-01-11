

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "Quattro anni fa, l’11 gennaio 2022, ci lasciava David Sassoli. E quanto ci manca, in questo momento così difficile per il progetto europeo". Lo scrive sui social Elly Schlein, aggiungendo: "David credeva profondamente nell’Europa come bene comune, un’Europa che si metta a servizio delle persone più fragili come baluardo dei diritti, della democrazia e dell’eguaglianza. Ne conosceva al millimetro i limiti e i difetti, così come le irrinunciabili conquiste da proteggere".

"Il suo sorriso, il suo garbo e la sua gentilezza mancano ogni giorno. Così come mancano la sua fermezza e il suo impegno nel ribadire la necessità di fare un salto in avanti nell’integrazione europea, oggi più indispensabile che mai, se non vogliamo rischiare di essere messi al margine da un quadro geopolitico in cui si moltiplicano i conflitti militari e commerciali e vi è un attacco frontale al diritto internazionale e al multilateralismo", prosegue la segretaria del Pd.

"Superare l’unanimità, i veti e gli egoismi nazionali incapaci di comprendere che l’Unione fa la forza e nessuno si salva da solo. Proseguire con coraggio nella rotta degli investimenti comuni europei per l’autonomia strategica europea. C’è un modo preciso per tenere sempre vivo il suo ricordo: il lavoro costante per costruire un’Europa più giusta, più solidale e più democratica", conclude Schlein.

