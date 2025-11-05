Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Un abbraccio forte alla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, bersaglio di insulti sessisti e offese inaccettabili sui social. Una violenza verbale vergognosa che va condannata con fermezza. Forza, Alessandra, siamo con te”. Così Roberto Fico, candidato presidente della regione Campania per la coalizione progressista.
Sardegna: Fico, 'abbraccio a Todde, violenza verbale vergognosa'
5 novembre, 2025 • 17:23
