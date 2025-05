Milano, 29 mag. (Adnkronos) - "Nel 2024 per quanto riguarda gli investimenti abbiamo raggiunto il più grande risultato da quando esiste Cap, con 137 milioni di euro. E quest’anno prevediamo addirittura di superare gli investimenti dell’anno scorso e arrivare a circa 160 milioni, anche grazie ai finanziamenti del Pnrr''. Così Yuri Santagostino, presidente di Gruppo Cap, durante la presentazione del bilancio del 2024 tenutasi oggi a Milano.

''Quando Cap è nato, ormai più di 10 anni fa, -dice- riuscivamo a investire 50 milioni; nell'arco di un decennio questa cifra è triplicata. Una delle nostre ossessioni è quella di creare valore nei nostri territori. Questo è possibile grazie all’impegno delle nostre persone, ma anche al mandato dei nostri soci: dei 194 comuni che compongono la nostra compagine societaria, che ci spronano e ci invitano a fare sempre meglio, a fare sempre di più per le nostre comunità''.

L'obiettivo ora ''è proprio quello di fronteggiare e affrontare le tante sfide che ci troviamo nel corso della nostra attività. Questo risultato per noi è sintomo di un lavoro che è stato fatto sull'efficienza, sulla crescita della competenza, ma anche su una capacità di concretizzare gli investimenti. E questo è lo stesso impegno che metteremo nel 2025".