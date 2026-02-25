

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Trasferta a Sanremo per il generale Roberto Vannacci. A quanto si apprende il leader di Futuro Nazionale, sarà infatti nella città dei fiori già domani 26 febbraio e poi ospite del Festival, la sera del 27. "Sono invitato -conferma all'AdnKronos- e sarò in platea per guardarmi lo spettacolo". Vannacci avrà in città poi alcuni incontri politici nell'ambito della regione Liguria.

