Roma, 27 feb (Adnkronos) - "La presenza della modella russa a Sanremo è una rara vergogna per la direzione che l’ha scelta, per il Festival, per la Rai e per il nostro Paese, sempre più rapido a normalizzare l’assurdo della aggressione all’Ucraina". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.
Sanremo: Sensi, 'presenza Shayk una rara vergogna'
27 febbraio, 2026 • 10:33
Roma, 27 feb (Adnkronos) - "La presenza della modella russa a Sanremo è una rara vergogna per la direzione che l’ha scelta, per il Festival, per la Rai e per il nostro Paese, sempre più rapido a normalizzare l’assurdo della aggressione all’Ucraina". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.