

Roma, 13 feb (Adnkronos) - Il festival di Sanremo dalla prima edizione "registra un amplissimo coinvolgimento popolare che è rimasto costantemente grazie alla Rai, che ha accompagnato anno per anno il Festival conducendolo nelle case degli italiani". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale gli artisti e i conduttori del Festival.



