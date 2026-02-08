

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Meloni continua a governare a colpi di vittimismo. E lo fa persino quando non c’è alcun motivo di fare la vittima. Ora accusa in maniera del tutto gratuita e spudorata le opposizioni per il fatto che il comico Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo. Peccato che, come lui stesso ha dichiarato, sia stata una scelta del tutto personale assunta dopo gli insulti ricevuti dagli utenti social. Altro che censura. Se c’è una pressione politica su Sanremo, casomai, é quella della maggioranza, che arriva a sciorinare il peggior vittimismo della destra pur di non parlare dei disastri che stanno combinando”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

