

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Il politicamente corretto sta diventando un recinto d’intolleranza: e’ inaccettabile trasformare una critica in una campagna d’odio. Le minacce rivolte in queste ore ad Andrea Pucci e alla sua famiglia sono gravissime. A lui va la mia solidarietà e sarebbe bene che la stessa arrivasse anche dalle opposizioni, che di comici dagli atteggiamenti e dal linguaggio esuberante e colorito, per usare degli eufemismi, se ne intendono, anche se hanno la memoria corta. Per commentare questa storia viene in mente uno storico slogan della sinistra: una risata vi seppellirà”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

