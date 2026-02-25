

Sanremo, 25 feb. (Adnkronos) - Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest’anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi mercoledì 25 febbraio a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15). Patty Pravo apre il programma con la prima esibizione. A chiudere la serata sarà Ditonellapiaga.



Questo l'ordine di uscita dei 15 big in gara stasera:

01 – Patty Pravo - 'Opera'

02 – LDA & AKA 7EVEN - 'Poesie clandestine'

03 – Enrico Nigiotti - 'Ogni volta che non so volare'

04 – Tommaso Paradiso - 'I romantici'

05 – Elettra Lamborghini - 'Voilà'

06 – Ermal Meta - 'Stella stellina'

07 – Levante - 'Sei tu'

08 – Bambole di pezza - 'Resta con me'

09 – Chiello - 'Ti penso sempre'

10 – J-Ax - 'Italia starter pack'

11 – Nayt - 'Prima che'

12 – Fulminacci - 'Stupida fortuna'

13 – Fedez & Masini - 'Male necessario'

14 – Dargen D'Amico - 'AI AI'

15 – Ditonellapiaga - 'Che fastidio!'.



Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

