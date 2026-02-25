Sanremo, 25 feb. (Adnkronos) - Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest’anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi mercoledì 25 febbraio a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15).
Questo l'ordine di uscita dei 15 big in gara stasera:
01 – PATTY PRAVO “Opera”
02 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”
03 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”
04 – TOMMASO PARADISO “I romantici”
05 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà
06 – ERMAL META “Stella stellina”
07 – LEVANTE “Sei tu”
08 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”
09 – CHIELLO “Ti penso sempre”
10 – J-AX “Italia starter pack”
11 – NAYT “Prima che”
12 – FULMINACCI “Stupida sfortuna”
13 – FEDEZ & MASINI “Male necessario”
14 – DARGEN D'AMICO “AI AI”
15 – DITONELLAPIAGA “Che fastidio!”
Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.