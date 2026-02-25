

Sanremo, 25 feb. (Adnkronos) - Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest’anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi mercoledì 25 febbraio a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15).



Questo l'ordine di uscita dei 15 big in gara stasera:

01 – PATTY PRAVO “Opera”

02 – LDA & AKA 7EVEN “Poesie clandestine”

03 – ENRICO NIGIOTTI “Ogni volta che non so volare”

04 – TOMMASO PARADISO “I romantici”

05 – ELETTRA LAMBORGHINI “Voilà

06 – ERMAL META “Stella stellina”

07 – LEVANTE “Sei tu”

08 – BAMBOLE DI PEZZA “Resta con me”

09 – CHIELLO “Ti penso sempre”

10 – J-AX “Italia starter pack”

11 – NAYT “Prima che”

12 – FULMINACCI “Stupida sfortuna”

13 – FEDEZ & MASINI “Male necessario”

14 – DARGEN D'AMICO “AI AI”

15 – DITONELLAPIAGA “Che fastidio!”



Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.

