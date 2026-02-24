Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Carlo Conti, che stimo, per la cortese ed esaustiva risposta e gli auguro un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere, ovviamente, alle altre cose anche più importanti”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
**Sanremo: La Russa, 'ringrazio Conti e gli auguro grande successo'**
24 febbraio, 2026 • 13:03
