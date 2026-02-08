Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "10 giorni per ricordarsi di Niscemi. 30 minuti di orologio per dedicarsi a Pucci e a Sanremo. Fa davvero riflettere che nel 2026 la Presidente del Consiglio faccia tutto, tranne la Presidente del Consiglio". Lo scrive Marco Furfaro del Pd sui social.
Sanremo: Furfaro, '10 giorni per Niscemi, 30 minuti per Pucci, Meloni fa tutto tranne premier'
8 febbraio, 2026 • 14:13
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "10 giorni per ricordarsi di Niscemi. 30 minuti di orologio per dedicarsi a Pucci e a Sanremo. Fa davvero riflettere che nel 2026 la Presidente del Consiglio faccia tutto, tranne la Presidente del Consiglio". Lo scrive Marco Furfaro del Pd sui social.