

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Entrano nel vivo le selezioni di Sanremo Giovani 2026. Dopo le prime audizioni live svoltesi nella Sala A di via Asiago a Roma, sono stati annunciati i primi 15 artisti che proseguono il loro cammino nel concorso dedicato alle nuove proposte della musica italiana: Albe (da Manerbio, Brescia) con 'Vuoi o non vuoi', Basim (da Patti, Messina) con 'Distanza', Dubrazil (Milano) con 'Por Favor', Florinda (Napoli) con 'Senza 'E Te', Frambo (Arezzo) con 'Non disturbare', Gallas (San Giovanni Rotondo, Foggia) con 'Fermo', Lea Gavino (Roma) con 'L'ennesima canzone', Les Votives (Milano) con 'Non importa', Neartica (Benevento) con 'Foto mossa', Occhi (Lodi) con 'La guerra dei bottoni', Petit (Roma) con 'Sei tu', Plasma (Genova) con 'Energia meccanica', Rob (Catania) con 'Non imparo mai', Santamarea (Palermo) con 'Tutto questo mare dentro' e Selma (Benevento) con 'Io sognerò'. Alcuni di loro sono già noti: Les Votives e Rob hanno partecipato a 'X Factor' (la band è stata finalista dell'ultima edizione del talent), mentre Albe, Petit e Plasma sono passati da 'Amici'; Lea Gavino, cantante e attrice, aveva già partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani lo scorso anno; i Santamarea hanno conquistato la vittoria di Musicultura, mentre Selma ha vinto il talent 'Dalla strada al palco' ed è tra i concorrenti di 'Tale e Quale'.

Per l'edizione 2026 il format di Sanremo Giovani cambia volto e rende ancora più serrata la corsa verso il palco dell'Ariston. Il nuovo regolamento prevede infatti un percorso articolato in diverse tappe davanti alla Commissione musicale che porterà alla scelta di seiartisti: tre dalla selezioni di Sanremo Giovani e tre dal concorso Area Sanremo. Saranno infatti sei artisti ad accedere alla finalissima del contest 'Sarà Sanremo', in programma in prima serata su Rai 1 venerdì 11 dicembre, ultimo atto della selezione. Al termine della serata verrà proclamato un solo vincitore, che conquisterà il pass per un posto tra i Big del Festival di Sanremo come previsto dal regolamento.

Dopo le audizioni dedicate agli artisti provenienti dal contest Rai, il percorso proseguirà da metà novembre con la selezione dei candidati di Area Sanremo e porterà la Commissione musicale a individuare i sei finalisti destinati a giocarsi l'unico posto disponibile per il Festival.

A presiedere la Commissione è Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo Giovani, affiancato da Noemi, Fabio Volo, Carlo Pastore, dal maestro Pino Perris, da Ema Stokholma e dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo.

"Un debutto straordinario per le prime audizioni live: una scarica di talento ed energia che dimostra quanto la nuova generazione musicale abbia bisogno di spazi e occasioni come Sanremo Giovani", ha sottolineato Stefano De Martino.

