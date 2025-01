(Adnkronos) - Damiano David sarà il super ospite della seconda serata del festival di Sanremo 2025. Ad annunciarlo il conduttore Carlo Conti, in collegamento durante il pre-ascolto dei brani di Sanremo per la stampa.

Il frontman dei Maneskin, che ha recentemente rilasciato i singoli 'Born with a Broken Heart' e 'Silverlines', che faranno parte del suo primo album da solista in uscita nel 2025, salirà sul palco dell'Ariston mercoledì 12 febbraio.