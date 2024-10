Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Una inchiesta giornalistica ci racconta che il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, è socio di Therapia Srl, una società che gestisce tre poliambulatori di Bitonto in provincia di Bari. Queste strutture, sul loro sito, offrono i loro servizi in alternativa a quelli della sanità pubblica, ‘senza dover attendere i lunghi tempi del Servizio Sanitario Pubblico'". Così la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari sociali a Palazzo Madama.

"Mi sembra evidente che siamo di fronte, oltre ad una evidente questione di opportunità politica, ad un grave conflitto di interessi, vista la funzione ricoperta nel governo da Gemmato. Una smentita non è arrivata, ma anzi sono arrivate confuse scuse che incolpano una cattiva comunicazione. Per questo chiedo alla Presidente del Consiglio e al Ministro Schillaci, con una interrogazione, se ritengano legittimo che il sottosegretario promuova i suoi interessi privati in evidente contrasto con quelli dei cittadini, che lui dovrebbe rappresentare, gettando addirittura discredito sul sistema della sanità pubblica”.