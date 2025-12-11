

Roma, 11 dic (Adnkronos) - L'aula della Camera, con 134 sì, 104 no e nove astenuti, ha dato il via libera alla mozione di maggioranza sulla prevenzione sanitaria, con particolare riguardo all'incremento delle risorse finanziarie. L'aula ha anche approvato le parti delle mozioni di opposizione riformulate sulle quali il governo aveva dato parere positivo.









