Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - Nelle ore immediatamente successive alla cerimonia del suo insediamento alla Casa Bianca, Donald Trump ha firmato una centinaio di decreti nello Studio Ovale, tra questi anche l'ordine esecutivo per uscire dall'Organizzazione mondiale della Sanità.

Ma Trump può davvero ottenere che gli Usa lasciano l'Oms? Si, ma deve ottenere l'approvazione del Congresso e che gli Usa rispettino i propri obblighi finanziari nei confronti dell'Organizzazione mondiale della Sanità per l'attuale anno fiscale.

Gli Usa nel 1948 sono entrati a far parte dell'Oms tramite una risoluzione congiunta approvata da entrambe le camere del Congresso, decisione che è stata successivamente sostenuta da tutte le amministrazioni. La risoluzione obbliga gli Usa a fornire un preavviso di un anno qualora decidessero di lasciare l'Oms.