Washington, 22 apr. (Adnkronos Salute) - I National Institutes of Health (Nih), l'agenzia federale americana per la ricerca biomedica, sospenderà i finanziamenti a enti e università che attuano boicottaggi contro Israele o promuovono programmi di Diversità, Equità e Inclusione (Dei). Lo riferisce Haaretz, citando un promemoria diffuso dallo stesso Nih.

Secondo la nuova direttiva, le istituzioni che interrompono o limitano i rapporti commerciali con aziende israeliane non potranno più accedere a fondi per la ricerca sanitaria. La norma si applicherà a tutte le nuove assegnazioni di fondi, incluse quelle di rinnovo o integrazione. Inoltre, gli atenei interessati a ricevere sovvenzioni dovranno rinunciare formalmente ai programmi Dei, considerati incompatibili con i criteri di finanziamento dell’ente.