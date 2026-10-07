

Bruxelles, 7 ott. (Adnkronos) - A Bruxelles è in corso una riunione del comitato per la sicurezza sanitaria, cui partecipano anche l'Ecdc e l'Oms, per "discutere" del sospetto caso, o dei sospetti casi, di peste polmonare verificatisi a Irkutsk, nella Siberia Centrale, dove la dipendente di un laboratorio specializzato nello studio del morbo causato dal batterio Yersinia Pestis ha perso la vita a causa di una polmonite di origine sconosciuta. Lo riferisce la portavoce per la Salute della Commissione Europea Eva Hrncirova, durante il briefing con la stampa.

"Abbiamo chiesto alla Russia di essere puntuale e trasparente nel riferire" quanto succede, aggiunge la portavoce, ricordando l'importanza di disporre di "dati epidemiologici affidabili. Siamo in contatto con l'Ecdc e seguiamo la situazione con molta attenzione", conclude.

