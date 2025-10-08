

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La presentazione dell’ottavo Rapporto Gimbe ci offre molti spunti di riflessione e chiede alla politica scelte forti e chiare per salvare il Servizio Sanitario Nazionale da un declino altrimenti inesorabile". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Colpisce il dato del gap tra la spesa pubblica prevista dal Documento di Programmazione di Finanza Pubblica, che prevede una percentuale sul Pil del 6,4 %, e lo stanziamento previsto dall’ultima Legge di Bilancio che invece si ferma al 6,1%. Questo gap significa che mancheranno 7 mld nel 2025 e quasi 10 nel 2026z Chi mette le risorse che mancano? Il rischio è che questa differenza si scarichi sulle Regioni che sarebbero costrette a scegliere tra tagliare i servizi o aumentare le tasse ai cittadini".

"I 2,5 miliardi annunciati oggi dal Ministro Schillaci sono del tutto insufficienti per riportare l’Italia verso la media europea per investimenti pubblici sulla salute. Come avevamo proposto nella legge a mia prima firma sarebbero necessari almeno 5,5 miliardi in più all’anno per poter assumere e pagare meglio il personale e per combattere le diseguaglianze che oggi costringono quasi sei milioni di italiani a rinunciare alle cure”.

