

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Sei milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi. Noi avremo un appuntamento sulla sanità a Milano. E ogni volta che parliamo di Anselmi, sempre parte un applauso. Il welfare italiano porta il segno di Tina Anselmi. Battaglie in cui Tina ha piantato un seme che noi dobbiamo coltivare". Lo ha detto Elly Schlein intervenendo a un convegno su Tina Anselmi al Senato. "Abbiamo scelto di mettere la sua immagine nella tessera del Pd, lo abbiamo fatto forti di questi valori".

"Il Pd non accetterà di fare passi indietro sul principio universalistico che deve garantire la sanità pubblica ad ogni cittadino e ogni cittadina. Silenziosamente è in corso un attacco che vuole riportarci esattamente in quella direzione, cioè arrivare a sostenere che il sistema così com'è è insostenibile economicamente e allora bisogna tornare a un sistema di assicurazione private".

