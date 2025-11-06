

Roma, 6 nov (Adnkronos) - "C'è un gigantesco conflitto di interessi. I grandi imprenditori della Sanità privata si trovano seduti nel Parlamento nelle file della maggioranza che governa il Paese. Un sottosegretario, Gemmato, ha delle partecipazioni nelle cliniche private che si fanno pubblicità dicendo se lista nel pubblico è troppo lunga venite da noi, ma sono loro quelli che dovrebbero abbatterle le liste di attesa". Lo ha detto Elly Schlein a Il domani delle donne.



