

(Adnkronos) - "Noi lavoriamo per costruire un'alternativa che parta dallo stare a fianco di chi fa più fatica, perché la società del futuro è una società della cura". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa a Lecce. "Sono molto grata all'Accademia della Carità per questo invito, a tutte le partecipanti e i partecipanti, ci sono associazioni e realtà del terzo settore, amministratori del Partito democratico, giovani. È un bel modo per affrontare insieme la sfida dei prossimi mesi per Lecce, per la Puglia e per l'Italia, e cioè quella di rimettere al centro la cura delle persone", ha spiegato la segretaria del Pd.

"Abbiamo un Paese in cui sei milioni di italiani non riescono più a curarsi, rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono troppo lunghe o perché non se lo possono permettere. In questi anni si è tagliato ai fondi per il sociale e ho incontrato personalmente delle persone, una donna davanti a un ospedale a Vibo Valentia, che mi ha detto che per stare dietro alla sua mamma ha dovuto rinunciare al lavoro", ha spiegato Schlein.



