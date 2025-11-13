

Roma, 12 nov. (Adnkronos Salute) - "Gli specialisti ambulatoriali non sono un elemento accessorio del Servizio sanitario nazionale. Sono un anello fondamentale di congiunzione tra l'ospedale e il territorio. Sono i garanti della continuità assistenziale e della presa in carico dei pazienti e questo evita anche oneri aggiuntivi al sistema. Con la nuova finanziaria, che oggi è all'esame del Parlamento, vogliamo estendere le agevolazioni fiscali per le prestazioni aggiuntive che sono già previste per i dirigenti medici". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, partecipando al 57° Congresso Sumai, il Sindacato degli specialisti ambulatoriali, in corso a Roma fino al 13 novembre.

Il titolare del dicastero illustra alla platea del Congresso gli obiettivi raggiunti dal Governo, come la legge sulle liste d'attesa - Decreto n. 73 del 7 giugno 2024 - le case di comunità, l’aumento dei fondi del Pnrr per l'assistenza domiciliare integrata di 250 milioni e l’aumentato di 500 milioni di fondi per la telemedicina nell’ottica di aumentare "il numero di persone che possono essere assistite e seguite con questi servizi per una sanità di prossimità che riduce le distanze e le diseguaglianze e migliora la qualità della vita dei pazienti".

Pur avendo raggiunto importanti risultati, il ministro osserva che "abbiamo davanti tante sfide, ma credo che abbiamo intrapreso la strada giusta. Vogliamo collaborare ancora più con Sumai-Assoprof - afferma - e sono fiducioso che potremo veramente avere quel cambio di passo per il quale tutti siamo impegnati per conservare forse la struttura più bella che abbiamo, il nostro Servizio sanitario nazionale pubblico, invidiato da tutto il mondo. Un sistema - conclude - basato sull'uguaglianza, sull'equità e sulla gratuità. Conserviamolo lavorando con due caratteristiche - conclude - la serietà e la professionalità”.

