

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Le parole di De Luca sono un segno evidente di nervosismo: il suo fallimento sulla sanità è certificato e senza appello. L’oramai ex governatore continua a mistificare la realtà e se la prende con chi invece opera con serietà e competenza, come i dirigenti del ministero della Salute. La verità è che la normativa vale per tutte le regioni e che è stato il Governo, non la Campania, a stanziare le risorse per ridurre le liste d’attesa". Così Marta Schifone di Fratelli d’Italia, componente della commissione affari sociali alla Camera.

"E mentre insulta lo Stato, stringe un accordo con Roberto Fico: un’operazione di puro opportunismo politico, senza visione né coerenza. Noi continueremo a lavorare con serietà per una sanità che curi davvero i campani, non per salvare carriere politiche in declino", conclude.

