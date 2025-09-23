

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Non dobbiamo concepire la sanità pubblica e quella privata convenzionata come due sanità, tentativo che qualcuno fa in modo ideologico, ma come un unico sistema integrato, capace di rispondere meglio alle sfide attuali e future". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv.

"Le strutture sanitarie accreditate aiutano il Servizio sanitario nazionale non solo a garantire tempi più rapidi ma ad assicurare continuità delle cure, gestione dei picchi di domanda, sperimentazione nell'innovazione terapeutica. Il pubblico ha il dovere di farsi garante del diritto della salute, mentre il privato convenzionato non è un sostituto ma un prezioso alleato per rendere il sistema più resiliente, più efficiente e più vicino ai cittadini”, conclude.

