

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Di fronte alle serie difficoltà in cui versa il Servizio sanitario nazionale, tra liste d’attesa infinite, pronto soccorso in affanno, carenza di personale, la svolta passa per la prevenzione, che non è costo ma investimento. Per questo, i vaccini restano la più grande rivoluzione della medicina, una polizza di salute collettiva". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al Policy & business forum di Urania Tv.

"Pensiamo all’influenza, che provoca ogni anno 8mila morti e 2 milioni di giornate di lavoro perse. Vaccinarsi significa proteggere i più fragili e liberare risorse per altre cure. Ma oltre alla prevenzione, anche l’innovazione, attraverso la digitalizzazione, la telemedicina e l’intelligenza artificiale saranno il futuro della salute”, conclude.

