

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Per chi affronta un tumore, la cura di sé va oltre i farmaci e le terapie. Curare significa anche accompagnare il malato in tutte le sue dimensioni: fisica, psicologica, relazionale, spirituale, estetica. Le terapie complementari sono una risorsa preziosa: non sostituiscono la medicina, ma la completano, mettendo al centro la persona. È tempo di riconoscere questa visione integrata della salute, che unisce rigore scientifico e sensibilità umana, come componente stabile del percorso di cura in tutti gli ospedali". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, intervenendo al convegno ‘Io nonostante tutto - La cura di sé nel percorso oncologico attraverso le terapie complementari’.

"Come istituzioni, abbiamo il dovere di sostenere questa rete di ascolto e solidarietà, di favorire il dialogo tra sanità e società civile, e di valorizzare chi mette al centro la persona. La scienza oggi ci conferma che benessere emotivo e serenità interiore incidono sul percorso terapeutico e sulle risposte biologiche. Non è un di più, ma una parte essenziale della cura. Pensiamo al valore di una consulenza d’immagine per una donna dopo la chemioterapia. Non parliamo di un gesto frivolo, ma di un modo per ritrovare la propria luce, la propria identità, per dire a se stessa ‘io ci sono ancora’. Per questo ringrazio i professionisti e i volontari di Asi, presenti in molti ospedali italiani, per il loro impegno nel promuovere la dignità estetica come parte integrante della terapia", conclude.

