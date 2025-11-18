

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - “La Schlein e Conte si riempiono la bocca di ‘sanità pubblica’, dichiarando una guerra ideologica al settore privato. Che facciamo? Chiudiamo il Gemelli, il San Raffaele, il Bambin Gesù, che non solo ospedali pubblici, ma eccellenze private convenzionate? Lezioncine da chi, nella migliore delle ipotesi, è ignorante e, nella peggiore, è in malafede, noi non ne prendiamo. Perché la realtà è molto semplice: senza la collaborazione pubblico-privato la sanità italiana collasserebbe domani mattina. E se fosse per la sinistra sarebbe già ampiamente collassata”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, a Bari per un evento elettorale a sostegno del candidato del centrodestra Luigi Lobuono.

