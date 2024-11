Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “Esprimo piena solidarietà al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, bersaglio di attacchi infondati e strumentali. Le insinuazioni avanzate dalla sinistra su presunti conflitti di interesse sono state già smentite dai fatti e dalle certificazioni ufficiali dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. È triste constatare come, ancora una volta, si tenti di distorcere la realtà e avviare polemiche basate su accuse senza fondamento”. Lo afferma in una nota l’eurodeputato di Fratelli D’Italia-Ecr, Michele Picaro.

“L’impegno di Gemmato e dell’intero governo Meloni è volto al miglioramento del servizio sanitario, con particolare attenzione alla riduzione delle liste d’attesa, una sfida lasciata in sospeso da anni di malgoverno. Certi della sua integrità e determinazione, rinnoviamo il nostro sostegno al sottosegretario Gemmato e a tutte le figure istituzionali che, con trasparenza e rigore, lavorano per il bene del Paese”, conclude.