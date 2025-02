PHOTO





Milano, 26 feb. (Adnkronos Salute) - L'ospedale Niguarda di Milano è il miglior ospedale italiano e uno dei migliori al mondo secondo la classifica 'World's Best Hospitals', stilata ogni anno dalla rivista americana 'Newsweek' prendendo in esame più di 2.400 ospedali di 30 Paesi. "Un riconoscimento di grande valore per un ospedale pubblico come Niguarda, che sale al primo posto in assoluto nella classifica italiana superando anche le realtà private", evidenzia l'Asst Grande Ospedale Metropolitano in una nota.

In totale - si legge - solo 13 ospedali italiani figurano nella top 250 della classifica mondiale, e Niguarda si colloca al 37esimo posto (guadagnando 15 posizioni) a livello internazionale, nonché al primo a livello nazionale. Nella valutazione sono stati considerati diversi fattori tra cui i livelli di cura, la qualità della ricerca e la capacità di attrarre professionisti sanitari. Il punteggio di ogni ospedale si basa su un sondaggio online a cui hanno partecipato esperti medici, e su dati pubblici provenienti da sondaggi post-ricovero dei pazienti riguardo alla loro soddisfazione generale. A conferma di questi risultati, anche il report 'World's Best Specialized Hospitals 2025' anticipato lo scorso settembre ha riconosciuto Niguarda come una delle strutture di riferimento nel panorama italiano per tutte e 12 le specialità prese in considerazione. In particolare, a spiccare sono state le aree Ginecologia e ostetricia (19° posto nel mondo e 2° in Italia), Gastroenterologia (49° nel mondo e 4° in Italia), Oncologia (45° nel mondo e 5° in Italia), Neurochirurgia (57° nel mondo e 2° in Italia), Neurologia (73° nel mondo e 4° in Italia), Cardiologia (66° nel mondo e 6° in Italia) e Cardiochirurgia (81° nel mondo e 7° in Italia).

"Il raggiungimento di questo traguardo - commenta Alberto Zoli, direttore generale dell'ospedale - corona un obiettivo che mi è stato affidato pubblicamente dall'assessore al Welfare Guido Bertolaso esattamente un anno fa, e conferma non solo la qualità dei nostri servizi, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per il servizio sanitario italiano. La posizione di assoluto rilievo nella classifica globale sottolinea il nostro impegno costante nella ricerca, nell'insegnamento, nell'innovazione e nella cura dei pazienti, ma anche il valore della squadra dei professionisti di Niguarda, confermandoci ancora una volta un punto di riferimento per la sanità internazionale".