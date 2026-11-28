

(Adnkronos) -

"La salute del cervello non conosce confini e non può essere circoscritta a singole iniziative. Dobbiamo collaborare a livello internazionale, facendo convergere competenze ed esperienze per tutelare un organo fondamentale per la nostra qualità di vita.", ha dichiarato Claudio Bassetti, prof. di Neurologia e Rettore dell'Università Svizzera italiana, a margine del terzo appuntamento dell'International Alliance on Brain Health a Roma. "L'alleanza, nata 17 mesi fa a Berna, in Svizzera, ha portato tutte le esperienze regionali, nazionali e mondiali sulla salute del cervello. Ad aprile c'è stato l'incontro di Buenos Aires e qui a Roma i sette gruppi fondatori hanno firmato l'accordo dell'International Alliance, felice che la Società Italiana di Neurologia sia una delle "sette sorelle" che hanno portato a questa fondazione, un momento storico. Questo appuntamento rappresenta un’occasione di confronto tra Paesi che vantano una consolidata esperienza nella ricerca neuroscientifica con quelli che lo sono meno, imparando anche da questi ultimi come promuovere efficacemente la salute del cervello, anche al di là delle risorse limitate".

