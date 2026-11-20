

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - "La logistica ha un ruolo fondamentale nella sanità: non sostituisce il lavoro dei medici, ma contribuisce a organizzare meglio tempi e modalità con cui le cure arrivano ai pazienti". Lo ha detto Roberta Mirizzi, responsabile del Tavolo di lavoro Logistics Healthcare dell’Osservatorio Contract Logistics 'Gino Marchet' del Politecnico di Milano, durante l’incontro 'La sanità ai tempi dell’innovazione', organizzato al Mind di Milano nell’ambito del progetto 'Connessioni di cura. Conoscere per agire', promosso da Fondazione The Bridge in collaborazione con AstraZeneca Italia per favorire il confronto sui temi della salute con le realtà del Terzo settore.

"È fondamentale che tutti gli attori presenti all’interno della catena logistica, che sono tanti e hanno ruoli differenti, si coordinino, andando a implementare nuove misure di collaborazione - ha proseguito Mirizzi -. Un ruolo importante lo gioca anche l’innovazione tecnologica, che può essere a supporto dell’attività logistica. Combinando queste due leve strategiche, collaborazione e innovazione tecnologica, si può arrivare a coordinare l’evoluzione di questa filiera in continuo cambiamento. Gli attori della filiera devono gestire flussi e volumi diversi, ma anche prodotti con caratteristiche e necessità differenti. Pensiamo, per esempio, a tutto il tema dei farmaci a temperatura controllata, per i quali è necessario un coordinamento lungo tutta la filiera logistica e distributiva".

