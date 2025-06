PHOTO





Roma, 19 giu. (Adnkronos Salute) - "Questa mattina abbiamo parlato di un sistema di valutazione che riguarda ovviamente il sistema sanitario pubblico e quindi le prestazioni sanitarie che vengono erogate ai nostri cittadini. Io penso che il Nuovo sistema di garanzia (Nsg) dei Lea sia un sistema di valutazione, di misurazione delle performance delle nostre regioni importante. È un sistema che ci dice il livello di salute del Ssn, i punti di debolezza che ci sono, i punti di fragilità, ma anche i punti di forza, facendo emergere un quadro abbastanza preoccupante: ci sono 8 regioni su 20 inadempienti, che non riescono a garantire gli stessi livelli di prestazioni, di prese in carico dei pazienti, di efficacia e di efficienza del sistema per garantire un buon diritto alla salute". Lo ha detto la deputata del Pd Ilenia Malavasi, membro della XII Commissione (Affari sociali) della Camera durante un incontro promosso oggi a Roma da Salutequità dal titolo "Nuovo Sistema di Garanzia dei Lea", con i principali stakeholder, per richiamare l’attenzione sul fatto che la valutazione delle performance non basta, ma servono interventi tempestivi e decisivi sulle Regioni per ristabilire l’effettiva applicazione dei Lea laddove non sono garantiti.

Il Nsg "è un sistema oggettivo sul quale dobbiamo continuare a investire - avverte Malavasi - aggiungendo anche ulteriori indicatori e in questo momento le cose che a me fanno riflettere di più riguardano proprio gli indici di consumo, quindi il livello di appropriatezza delle prestazioni per evitare che il sistema diventi un erogatore di prestazioni fine a se stesso, alimentando un consumismo sfrenato di prestazioni, insieme ovviamente a livello della sostenibilità economica". "Visto che parliamo tanto di risorse e di quanto oggi sia necessario investirne di ulteriori sul Ssn, io credo che serva anche un indicatore e una valutazione per misurare il costo efficace e garantire quindi che la prestazione sia adeguata e che sia erogata nei tempi opportuni" conclude.