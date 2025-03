PHOTO





Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - “Marilab Future labs vuole incrementare l'offerta sanitaria pometina con un centro di eccellenza che mette a disposizione professionisti su tutti gli ambiti sanitari e una tecnologia altamente qualificata per eseguire esami importanti e impegnativi, in una situazione estremamente confortevole per il paziente”. Queste le parole di Marco Guazzaroni, direttore sanitario Marilab Future labs, il nuovo Centro polispecialistico avanzato inaugurato oggi a Pomezia con un evento intitolato ‘Il futuro della salute approda a Pomezia’. Un centro progettato sulla base di “uno studio preliminare” incentrato sulla “zona di accoglienza per permettere al paziente che entra in struttura” di percepire subito “un elemento di relax legato ai colori tenui, all'aspetto accogliente e rilassante”, specifica Guazzaroni.

L’ambiente confortevole e rilassante è solo la cornice dei servizi offerti dal centro. La tecnologia all’avanguardia è la vera punta di diamante, come spiega il direttore sanitario: “La tecnologia utilizzata all'interno delle sale radiologiche permette un ulteriore relax al paziente. Nel percorso donna, ad esempio, dove avviene la mammografia, l’ecografia moc e altro, è stata creata un'ambientazione particolarmente favorevole per la donna che viene sottoposta a una tipologia di esame impegnativo e fonte di stress”.

Il centro offre anche la "risonanza magnetica 3 Tesla che rappresenta lo stato dell'arte di tutta la diagnostica per immagini in risonanza magnetica in questo momento - puntualizza Guazzaroni - Anche in questo caso, la struttura gode di una ambient experience che permette l'accoglienza del paziente in una situazione estremamente rilassata. Inoltre - aggiunge - l'entrata nella macchina è molto più ampia rispetto a quella delle risonanze convenzionali e la possibilità di proiettare all'interno del tubo della risonanza immagini, filmati e musica, consente di offrire un’esperienza ottimale anche a quei pazienti che soffrono di sindrome claustrofobiche e che quindi possono essere sottoposti all'esame nella miglior condizione possibile. La possibilità di proiettare dei cartoni animati all'interno dell'apparecchiatura permette poi di eseguire esami ai bambini in età pediatrica senza sedazione”, illustra l’esperto.

Infine, il direttore sanitario di Marilab future labs fa sapere che il centro dispone di una “Adc di ultima generazione che permette di condurre studi cardiologici coronarici, studi whole body con dinamica diffusionale e con sistema di intelligenza artificiale che individua numerose lesioni ottimizzando la qualità dell'immagine e riducendo in maniera significativa la dose del paziente”, le sue parole.