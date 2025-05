Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Sovranismo sanitario. L’Oms vara il Piano pandemico universale (sottoscritto da 124 Paesi, contestato dai no-vax) e il governo italiano decide di astenersi. 'Per riaffermare la sovranità degli Stati sulle questioni sanitarie'. Come se il Covid non ci avesse dimostrato che i virus non conoscono frontiere, e che il coordinamento internazionale è vitale. Non abbiamo imparato nulla". Lo scrive sui social Giorgio Gori del Pd.