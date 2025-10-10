

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La salute mentale è un tema di cui parliamo troppo poco e di cui la politica si occupa troppo poco. Milioni di italiani manifestano problemi di benessere psicofisico, ma è ancora un tabù parlarne. Così come ci sono oltre 3 milioni di persone in Italia, in gran parte adolescenti e giovani donne, che soffrono di disturbi del comportamento alimentare e che non vengono adeguatamente curati. Parliamo di 4mila morti all'anno, 10 morti al giorno. Servono misure immediate, per questo chiediamo al governo di intervenire immediatamente per sbloccare due provvedimenti". Così Marco Furfaro, deputato e capogruppo Pd in commissione Affari Sociali.

"Primo: serve un impegno strutturale, con l'avvio dello psicologo di base, la cui legge è ferma in commissione da un anno. Bloccata dal governo, nonostante sia stata approvata all'unanimità in commissione, e chiediamo al ministro della Salute di rispettare la legge e fare il decreto attuativo che prevede l’inserimento dei disturbi alimentari nei Livelli essenziali di assistenza, come chiedono giustamente le associazioni che ogni giorno si occupano di salute mentale. La salute non può dipendere da dove si nasce o da quanto si guadagna: è un diritto universale che lo Stato deve garantire a tutte e a tutti", conclude.

