Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - Numerosi professionisti del settore medico si sono confrontati sulle più avanzate tecnologie nel campo della diagnostica per immagini in occasione del talk 'Incontri clinici-radiologici. Eccellenza e innovazione nella medicina diagnostica e preventiva', promosso da Marilab e ospitato oggi presso il Marilab Future Labs di Pomezia. "Il Marilab Talk nasce con l'obiettivo di creare un ponte tra la pratica clinica quotidiana e l'innovazione tecnologica, favorendo il dialogo tra i professionisti del territorio - ha spiegato Luca Marino, amministratore unico Marilab - L'incontro di oggi rappresenta un momento prezioso di confronto e crescita condivisa, in un contesto - quello di Pomezia - dove abbiamo scelto di investire per costruire un vero polo sanitario integrato. Vogliamo mettere le nostre tecnologie e competenze a servizio dei medici e dei pazienti, per offrire percorsi diagnostici appropriati, efficaci e sostenibili".

Al centro del dibattito - si legge in una nota - è stata la presentazione delle applicazioni cliniche di Rm ad alto campo da 3 Tesla e Tc evolute dotate di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza prescrittiva e la condivisione delle informazioni con il paziente. Gli interventi, suddivisi in sessioni tematiche, hanno toccato gli ambiti cardiologico, urologico, neurologico e senologico, grazie ai contributi di relatori di alto profilo.

"L'innovazione tecnologica in diagnostica per immagini ha rivoluzionato i protocolli clinici, migliorando qualità e precisione - ha evidenziato Marco Guazzaroni, direttore sanitario di Marilab Future Labs - Grazie a Tc e Rm di ultima generazione, oggi possiamo ottenere diagnosi più rapide, accurate e meno invasive, con particolare efficacia in ambito neurologico, senologico e urologico. Tecniche avanzate come la tomosintesi e la fusion guidata da Ai rappresentano un salto di qualità nella prevenzione e nella personalizzazione delle cure". L'evento - che ha confermato l'interesse crescente per una medicina integrata e tecnologicamente avanzata, capace di unire eccellenza clinica e innovazione digitale - ha rappresentato un passo significativo nella missione di Marilab di promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce attraverso la formazione e il dialogo tra specialisti, medici di medicina generale, farmacisti e operatori sanitari.