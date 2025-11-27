

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Oggi alla Camera abbiamo approvato in prima lettura la proposta di legge che consentirà finalmente agli italiani all’estero di accedere alle cure del Servizio Sanitario Nazionale, previo il pagamento di un contributo annuo. Questa iniziativa oltre a garantire un principio di equità e di riconoscenza verso i milioni di italiani che vivono all’estero, permetterà ai minori residenti all’estero di poter accedere gratuitamente alle cure. È un atto di giustizia e di rispetto verso la nostra comunità nel mondo”. Così Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d’Italia e primo firmatario del testo sull’assistenza sanitaria agli italiani all’estero.

“Questa misura, inoltre, incide sulla scelta di migliaia di italiani all’estero di non iscriversi all’Aire proprio per timore di perdere l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale. Una distorsione che non solo ha falsato le statistiche dell’Aire, ma ha anche comportato un carico occulto sul sistema sanitario, costretto a sostenere costi per cittadini che non contribuivano al mantenimento della struttura. Oggi ristabiliamo un ordine che crea trasparenza nei numeri, correttezza nei flussi, verità nel rapporto tra Stato e cittadino”, conclude.

